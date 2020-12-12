12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'nın 11. haftasında Union ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Union ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Bayern Münih maçı 12 Aralık Cumartesi günü 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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