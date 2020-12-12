Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Union Berlin ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Bayern Münih maçı 12 Aralık Cumartesi günü 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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