Antoine Griezmann'dan anlamlı hareket! Uygur Türkleri için Çinli sponsorla yollarını ayırdı

La Liga devi Barcelona'nın yıldızı Antoine Griezmann anlamlı bir harekete imza attı. Fransız futbolcu, sponsoru Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

'UYGUR ALARMINA' KARŞI ÖRNEK TEPKİ!

Griezmann, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım. Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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