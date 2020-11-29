29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Saint-Etienne - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Fransa 1. Ligi'nin 12. haftasında heyecan devam ediyor. Saint-Etienne ile , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Saint-Etienne ile , ve 'in formasını giydiği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAINT-ETIENNE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saint-Etienne - Lille maçı 29 Kasım Pazar günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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