Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Fransa 1. Ligi'nin 12. haftasında heyecan devam ediyor. Saint-Etienne ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Saint-Etienne ile Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAINT-ETIENNE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saint-Etienne - Lille maçı 29 Kasım Pazar günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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