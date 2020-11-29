İtalya Serie A'da Udinese deplasmanda Lazio'yu 3-1 mağlup etti. Konuk ekipte forma giyen Tolgay Arslan bir gole imza attı.

İtalya Serie A'da heyecan Lazio - Udinese maçıyla devam etti. Olimpico Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Udinese önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Tolgay Arslan, Pussetto ve Forestieri kaydetti. Lazio'nun tek golü penaltıdan Immobile'den geldi.





Udinese bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Lazio ise 14 puanda kaldı.

Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

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