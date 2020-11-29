29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 1-3 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Udinese'de Tolgay Arslan sahnede!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

 A'da Udinese deplasmanda Lazio'yu mağlup etti. Konuk ekipte forma giyen bir gole imza attı.

A'da heyecan Lazio - Udinese maçıyla devam etti. Olimpico Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan Udinese önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri , Pussetto ve Forestieri kaydetti. Lazio'nun tek golü penaltıdan Immobile'den geldi.


Udinese bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Lazio ise 14 puanda kaldı.

Lazio'da Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.

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