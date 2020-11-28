İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Deportivo Alaves kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Deportivo Alaves maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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