21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crotone 0-2 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lazio evinde rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

İtalya Serie A'nın 8. haftasında , Crotone ile deplasmanda karşılaştı.Mavi-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazandı. Lazio'nun gollerini corona virüsü atlatan ve Correa kaydetti.

Serie A'nın 8. haftasında , deplasmanda ligin son sırasında bulunan Crotone'yi 2-0 yendi.

Corona virüsü atlatan , 21. dakikada Lazio'nun ilk golünü attı.

Lazio'nun ikinci golü 58. dakikada Immobile'nin pasını gole çeviren Joaquin Correa'dan geldi.

Roma temsilcisi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Vedat Muriqi, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Lazio bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.

Ligin dibine demir atan Crotone 6. kez yenik ayrıldı ve 2 puanda kaldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih evinde yaralı! Bayern Münih evinde yaralı!
Real Madrid 1 puana razı oldu Real Madrid 1 puana razı oldu
Chelsea rahat kazandı! Chelsea rahat kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör