21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı naklen A Spor'da!

B. M'Gladbach - Augsburg maçı naklen A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'nın 8. haftasında ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Kritik maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçıyla ilgili bilgiler ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri.

'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Embolo

Augsburg: Gikiewicz, Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago, Khedira, Strobl, Caligiuri, Vargas, Hahn, Niederlechner

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