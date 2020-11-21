Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Kritik maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçıyla ilgili bilgiler ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Embolo

Augsburg: Gikiewicz, Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago, Khedira, Strobl, Caligiuri, Vargas, Hahn, Niederlechner

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