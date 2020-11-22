22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Leicester City maçı 22 Kasım Pazar günü saat 22:15'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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