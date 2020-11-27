Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Wolfsburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Wolfsburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Werder Bremern maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Werder Bremen maçı 27 Kasım Cuma günü saat 22:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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