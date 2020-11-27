27 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'nın 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Werder Bremern maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Werder Bremen maçı 27 Kasım Cuma günü saat 22:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Maradona son yolculuğuna uğurlandı! Maradona son yolculuğuna uğurlandı!
Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Napoli kenti Maradona'yı unutmadı! Napoli kenti Maradona'yı unutmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör