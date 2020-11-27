27 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Newcastle United maçı 27 Kasım Cuma günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlaacak.

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