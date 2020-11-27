İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Newcastle United maçı 27 Kasım Cuma günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlaacak.

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