28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 5-3 Werder Bremen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunu kazanan Wolfsburg
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'da 9. haftanın açılış maçında Wolfsburg sahasında gol düellosu şeklinde geçen müsabakada 'i 5-3 mağlup etti.

'da 9. haftanın açılış maçında Wolfsburg sahasında 'i konuk etti.

Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 5-3 mağlup etti.

Wolfsburg'un gollerini; Weghourst (2), Baku, Bialek ve Brooks'tan geldi.

Konuk takım Werder Bremen'in gollerini ise; Bittencourt, Mohwald ve Brooks (k.k) attı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 17'e yükseltirken konuk Werder Bremen 11 puanda kaldı.
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