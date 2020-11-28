28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Newcastle United'dan kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında evinde 'ı ağırladı. Konuk ekip 88 ve 89. dakikada bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Dünya'nın önde gelen futbol liglerinden 'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 10 haftanın açılış karşılaşmasında oynanan - mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Newcastle United oldu.

Konuk ekibin gollerini 88. dakikada Wilson ve 89. dakikada Joelinton'dan geldi. Bu skorla Newcastle United puanını 14'e yükseltirken, Crystal Palace 13 puanda kaldı.

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