28 Kasım 2020, Cumartesi
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Konuk ekibin gollerini 88. dakikada Wilson ve 89. dakikada Joelinton'dan geldi. Bu skorla Newcastle United puanını 14'e yükseltirken, Crystal Palace 13 puanda kaldı.
Crystal Palace 0-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace evinde Newcastle United'ı ağırladı. Konuk ekip 88 ve 89. dakikada bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Dünya'nın önde gelen futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 10 haftanın açılış karşılaşmasında oynanan Crystal Palace-Newcastle United mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Newcastle United oldu.
Konuk ekibin gollerini 88. dakikada Wilson ve 89. dakikada Joelinton'dan geldi. Bu skorla Newcastle United puanını 14'e yükseltirken, Crystal Palace 13 puanda kaldı.
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