İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Crystal Palace evinde Newcastle United'ı ağırladı. Konuk ekip 88 ve 89. dakikada bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Dünya'nın önde gelen futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 10 haftanın açılış karşılaşmasında oynanan Crystal Palace-Newcastle United mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Newcastle United oldu.

Konuk ekibin gollerini 88. dakikada Wilson ve 89. dakikada Joelinton'dan geldi. Bu skorla Newcastle United puanını 14'e yükseltirken, Crystal Palace 13 puanda kaldı.





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