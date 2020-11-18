Aleksandar Kolarov corona virüsüne yakalandı!

Futbol camiasından corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak tecrübeli sol bek Aleksandar Kolarov'un corona virüsü testi pozitif çıktı.

İtalya Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.

Bu arada Sırp defans oyuncusu, ligdeki Torino ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçlarını kaçıracak.

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