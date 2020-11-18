18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Aleksandar Kolarov corona virüsüne yakalandı!

Kolarov corona virüsüne yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Futbol camiasından corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak tecrübeli sol bek Aleksandar Kolarov'un corona virüsü testi pozitif çıktı.

İtalya Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.

Bu arada Sırp defans oyuncusu, ligdeki Torino ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını kaçıracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi... Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...
İspanya Almanya'yı sahadan sildi! Tarihi skor... İspanya Almanya'yı sahadan sildi! Tarihi skor...
6 gollü maçta kazanan Fransa 6 gollü maçta kazanan Fransa
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör