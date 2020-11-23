23 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 1-3 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Zlatan sahnede! Milan liderliği sevdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

İtalya Serie A'da haftanın maçında ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Milan oldu.

, Serie A'nın 8.haftasında ile deplasmanda karşılaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 87 dakika sahada kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlılar Zlatan Ibrahimovic'in (2) ve Hauge'nin 90. dakikada attığı golle rakibini 3-1 mağlup etti.

Napoli'nin tek golünü 63.dakikada Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından Milan 20 puana yükselip liderliği korurken Napoli 15 puanda kaldı.

Liverpool Leicester City: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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