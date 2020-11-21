21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Newcastle United 0-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2020

İngiltere 'in 9. haftasında , 'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'de 9. haftanın açılış maçında , St. James Park Stadı'nda 'a konuk oldu.

10. dakikada Federico Fernandez'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapatan konuk ekip, 65. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Chelsea maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 11 puanlı Newcastle United 13. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih evinde yaralı! Bayern Münih evinde yaralı!
Real Madrid 1 puana razı oldu Real Madrid 1 puana razı oldu
B. M'gladbach ile Augsburg yenişemedi! B. M'gladbach ile Augsburg yenişemedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör