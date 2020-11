Trabzonspor'un efsane futbolcusu Şota Arveladze, Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor takımıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Pakhtakor bugün kendi sahasında konuk ettiği Kokand 1912 takımını 2-1 mağlup etti ve topladığı 59 puanla en yakın rakibine 13 puan fark atarak Özbekistan liginde şampiyonluğunu ilan etti.



Tecrübeli teknik adam karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda;

"Üst üste ikinci kez Özbekistan Şampiyonuyuz! Her zaman yanımda oldukları gibi bu ekibe de teşekkür ederim. Yeteneklerimize inandığınız için desteğiniz için teşekkür ederiz. Bence sadece Pakhtakor taraftarları değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı" dedi.





We are the Champions of Uzbekistan for the second time in a row! 🏆

Thank you to this team as well, as they were always by my side. Thank you for your support, for believing in our abilities. I think not only Pakhtakor's supporters but all Uzbeks have to be proud of our team👏 pic.twitter.com/U5092aRexc