20 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Şota Arveladze'nin takımı Pakhtakor şampiyon oldu

Şota'dan tarihi başarı! Yine şampiyon oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota Arveladze, Özbekistan Ligi takımlarınında Pakhtakor takımıyla şampiyonluğu garantiledi. Tecrübeli teknik adam yapmış olduğu açıklamada, tüm Özbekler takımımızla gurur duymalı ifadelerinde bulundu.

'un efsane futbolcusu Şota Arveladze, Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor takımıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Pakhtakor bugün kendi sahasında konuk ettiği Kokand 1912 takımını 2-1 mağlup etti ve topladığı 59 puanla en yakın rakibine 13 puan fark atarak Özbekistan liginde şampiyonluğunu ilan etti.

Tecrübeli teknik adam karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda;
"Üst üste ikinci kez Özbekistan Şampiyonuyuz! Her zaman yanımda oldukları gibi bu ekibe de teşekkür ederim. Yeteneklerimize inandığınız için desteğiniz için teşekkür ederiz. Bence sadece Pakhtakor taraftarları değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı" dedi.

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