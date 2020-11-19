19 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Samuel Eto'o futbola mı dönüyor?

Eto'o futbola mı dönüyor?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

Kariyerinde sayısız başarıları bulunan futbola geri dönebilir. 3. Lig ekibi , Kamerunlu forveti ikna etmek için girişimlere başladı.

3. Lig ekibi , geçtiğimiz sene futbolu bırakan 'o'yu kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

Marca'ya konuşan Racing Murcia Başkanı Pagniello, "Eto'o'yu kadromuza katma ihtimalimiz %50. Bu transfer finanse edebilecek kaynaklara sahibiz. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak." dedi

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terleten Afrika futbolunun efsane ismi, son olarak Qatar SC forması giydi.

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