Sırbistan-Rusya | CANLI
UEFA Uluslar Ligi 6. mücadelesinde Sırbistan ile Rusya karşı karşıya geliyor. Sırbistan ile Rusya maçını aspor.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.
SIRBİSTAN RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karşlaşma Stadion Rajko Mitic'te oynanıyor. İngiliz hakem Anthony Taylor karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport, kanalından canlı yayınlanıyor.
SIRBİSTAN RUSYA MAÇI 11'LERİ
Sırbista: Rajkovic, Mladenovic, Milenkovic, Spajic, S. Mitrovic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Radonjic, A. Mitrovic, Jovic
Rusya: Guilherme, Diveev, Karavaev, Dzhikiya, Ozdoev, Aleksey Miranchuk, Zhirkov, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Zabolotnyi
Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.
Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.
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