18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sırbistan-Rusya | CANLI

Sırbistan-Rusya | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Uluslar Ligi 6. mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan ile Rusya maçını aspor.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6. Hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılamayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.


SIRBİSTAN RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşlaşma Stadion Rajko Mitic'te oynanıyor. İngiliz hakem Anthony Taylor karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport, kanalından canlı yayınlanıyor.

SIRBİSTAN RUSYA MAÇI 11'LERİ

Sırbista: Rajkovic, Mladenovic, Milenkovic, Spajic, S. Mitrovic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Radonjic, A. Mitrovic, Jovic

Rusya: Guilherme, Diveev, Karavaev, Dzhikiya, Ozdoev, Aleksey Miranchuk, Zhirkov, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Zabolotnyi

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada.

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.



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