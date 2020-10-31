Augsburg 3-1 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 6. haftasında Augsburg ile Mainz 05 karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Augsburg ile Mainz 05 kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın golleri Augsburg adına Vargas (40') ve Hahn'dan (20', 90') geldi. Mainz 05'in tek golünü ise 64. dakikada Onisiwo kaydetti.

Bu souçla Augsburg, 10 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Mainz 05 ile puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

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