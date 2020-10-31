31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 3-1 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

Augsburg evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın golleri Augsburg adına Vargas (40') ve Hahn'dan (20', 90') geldi. Mainz 05'in tek golünü ise 64. dakikada Onisiwo kaydetti.

Bu souçla Augsburg, 10 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Mainz 05 ile puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

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