26 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paul Pogba'dan milli takımı bıraktığı iddialarına yanıt geldi!

Pogba'dan milli takımı bıraktığı iddialarına yanıt geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

İngiliz basını Premier Lig ekiplerinden forması giyen dünyaca ünlü Fransız isim , 'un İslamiyet'i terörle ilişkilendiren açıklamaları ardından milli takımı bıraktığı İddiaya göre Pogba bundan sonra Fransa Milli Takımı'nda forma giymeyecek.

takımlarından 'da forma giyen orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından 'da yer alan habere göre Fransız futbolcu, 'un İslam'la ilgili skandal ifadeleri sonrası, milli takımda oynamama kararı aldı.

The Sun'ın, basınına dayandırdığı haberi sonrası henüz Fransa hükümetinden ve oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

27 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı ile ilk maçına 2013'te çıkmış, 2018'de Rusya'da düzenlenen 'nda ise şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız futbolcu forma giydiği 72 maçta ise 10 gole imzasını attı.

POGBA'DAN YALANLAMA GELDİ!

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