Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Dortmund - Bayern Münih maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak. Mücadele Signal Iduna Park'ta oynanacak.
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Reus, Reyna, Sancho, Haaland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Coman, Müller, Lewandowski
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