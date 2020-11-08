08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Atalanta Inter: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta ile Inter yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

A'nın 7. haftasında sahasında Inter'i ağırladı. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Atalanya ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Konuk ekibin golünü 58. dakikada Martinez atarken, ev sahibinin golü 79'da Miranchuk tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselirken, Inter ise 12 puana ulaştı.

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