07 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Everton 1-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

Manchester United Everton'ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 3-1 kazandı ve ligde 2 hafta aradan sonra galibiyete ulaştı.

Premier Lig'in 8. haftasında , Goodison Park'ta ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 19. dakikada Bernard'ın golü ile 1-0 öne geçti. Manchester daha sonra 25 ve 32. dakikalarda Bruno Fernandes'in golleri ile devreye 2-1 öne girdi. Maçın skorunu ise 90+5. dakikada Edinson Cavani belirledi ve Manchester United sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun mücadeleye yedek başladı ve 80. dakikada James Rodriguez'in yerine dahil oldu. Cenk 86. dakikada bir de sarı kart gördü.

Bu maçın ardından Manchester United puanını 10'a çıkarırken, Everton ise 13 puanda kaldı. Sezona iyi başlayan ve üst üste 4 galibiyet alan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri ligde son oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü.

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