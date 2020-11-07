08 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Sheffield United 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea evinde zorlanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

İngiltere 'in 8. haftasında , sahasında 'ı Abraham, Chiwell, Silva ve Werner'in golleriyle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 8. haftasında ile , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada , 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 9. dakikada David McGoldrick'ten geldi.

Chelsea bu sonuçla puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sheffield United ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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