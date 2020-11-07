İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, sahasında Sheffield United'ı Abraham, Chiwell, Silva ve Werner'in golleriyle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea ile Sheffield United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada Thiago Silva, 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 9. dakikada David McGoldrick'ten geldi.

Chelsea bu sonuçla puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sheffield United ise 1 puanla son sırada yer aldı.

DİĞER