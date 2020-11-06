İtalya Serie A'nın 7. haftasında Sassuolo ile Udinese karşı karşıya gelecek. Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo'da hedef mutlak 3 puan almak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Sassuolo ile Udinese kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Udinese maçı 6 Kasım Cuma günü saat 22:45'te beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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