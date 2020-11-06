06 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sassuolo - Udinese maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

İtalya Serie A'nın 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mert Müldür ve 'ın formasını giydiği Sassuolo'da hedef mutlak 3 puan almak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SASSUOLO - UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Udinese maçı 6 Kasım Cuma günü saat 22:45'te beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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