04 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattı! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti

Atletico Madrid'den dev transfer!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Son dakika transfer haberi: devi Atletico Madrid, bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattı. Atletico'nun Fransız yıldız için Valencia'ya 15 milyon Euro (yaklaşık 150 milyon TL) ödeyeceği öğrenildi.

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kondogbia ile 2020-2021 sezonu dahil 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanyol basınında, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan ve aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Kondogbia'nın transfer için Atletico Madrid'in Valencia'ya yaklaşık 15 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

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