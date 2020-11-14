14 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Derby County Phillip Cocu'nun sözleşmesine son verdi

Kulübü resmen açıkladı! Görevine son verildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Daha önce 'yi çalıştıran 'nun macerası sona erdi. Tecrübeli teknik adamın, ile geride kalan 11 haftada aldığı başarısız sonuçların ardından görevine son verildi.

2018-2019 sezonunun başında büyük umutlarla 'nin başına getirilen , alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.

Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz sezon ise Championship ekibi ile anlaşmıştı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan 50 yaşındaki teknik adamın Ada macerası da kısa sürdü.

Derby County Kulübü, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Cocu ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Cocu yönetimindeki Derby, 11 haftası geride kalan Championship'te yalnızca 6 puan toplarken, 24. ve son sırada yer alıyordu.

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