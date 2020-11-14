Derby County Phillip Cocu'nun sözleşmesine son verdi
Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'nun İngiltere macerası sona erdi. Tecrübeli teknik adamın, Derby County ile geride kalan 11 haftada aldığı başarısız sonuçların ardından görevine son verildi.
2018-2019 sezonunun başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Phillip Cocu, alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı.
Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz sezon ise İngiltere Championship ekibi Derby County ile anlaşmıştı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan 50 yaşındaki teknik adamın Ada macerası da kısa sürdü.
Derby County Kulübü, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Cocu ve ekibi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Cocu yönetimindeki Derby, 11 haftası geride kalan Championship'te yalnızca 6 puan toplarken, 24. ve son sırada yer alıyordu.
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