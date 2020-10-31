31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-1 berabere bitti ve iki takımda 1'er puanı hanesine yazdırdı.

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Eintracht Frankfurt'un golü 34. dakikada Daichi Kamada'dan gelirken Werder Bremen'in sayısını 51. dakikada Joshua Sargent kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım puanını 9'a çıkardı.

ÖMER TOPRAK 70'DE OYUNA GİRDİ

Türk futbolcu Ömer Toprak ise karşılaşmanın 70. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu Jean-Manuel Mbom'un yerine oyuna dahil oldu.

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