Eintracht Frankfurt 1-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 6. haftasında Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-1 berabere bitti ve iki takımda 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen kozlarını paylaştı. Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Eintracht Frankfurt'un golü 34. dakikada Daichi Kamada'dan gelirken Werder Bremen'in sayısını 51. dakikada Joshua Sargent kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım puanını 9'a çıkardı.

ÖMER TOPRAK 70'DE OYUNA GİRDİ

Türk futbolcu Ömer Toprak ise karşılaşmanın 70. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu Jean-Manuel Mbom'un yerine oyuna dahil oldu.

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