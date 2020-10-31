31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 4-1 Huesca | MAÇ SONUCU

Real Madrid'den farklı galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'nın 8. haffta mücadelesinde ile Huesca karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-1 kazandı.

'da heyecan devam ediyor. ile Huesca kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu mücadele eflatun-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Real Madrid puanını 16'ya yükseltti.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Huesca ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller Eden Hazard, Karim Benzema (2) ve Federico Valverde'den geldi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 16'ya yükseltti, Huesca ise 5 puanda kaldı.

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