01 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves 1-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

Deplasman kabusu! Messi de yetmedi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'nın 8. haffta mücadelesinde - karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

'da heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Goller Alaves adına 31. dakikada Luis Rioja'dan gelirken, Barcelona, 63. dakikada Griezmann ile eşitliği sağladı.

ALAVES KIZARDI

Öte yandan Deportivo Alaves'te Jota, 62. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Barcelona, 8 puanla 12. sırada yer aldı. Deportivo Alaves ise aynı puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Deportivo Alaves gelecek hafta Levante'ye konuk olacak. Barcelona ise evinde Real Betis'e konuk olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid'den farklı galibiyet! Real Madrid'den farklı galibiyet!
Leipzig deplasmanda mağlup! Leipzig deplasmanda mağlup!
Augsburg evinde kazandı! Augsburg evinde kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör