İspanya La Liga'nın 8. haffta mücadelesinde Deportivo Alaves - Barcelona karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Barcelona kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Goller Alaves adına 31. dakikada Luis Rioja'dan gelirken, Barcelona, 63. dakikada Griezmann ile eşitliği sağladı.

ALAVES KIZARDI



Öte yandan Deportivo Alaves'te Jota, 62. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Barcelona, 8 puanla 12. sırada yer aldı. Deportivo Alaves ise aynı puanla 13. sırada kendine yer buldu.

Deportivo Alaves gelecek hafta Levante'ye konuk olacak. Barcelona ise evinde Real Betis'e konuk olacak.

DİĞER