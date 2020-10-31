31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-0 Leipzig | MAÇ SONUCU

Leipzig deplasmanda mağlup!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'nın 6. hafta mücadelesinde ile Leipzig karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile Leipzig kozlarını paylaştı. Borussia Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Hannes Wolf kaydetti.

Bu sonuçla Marco Rose'nin öğrencileri puanını 11'e çıkardı, Leipzig ise 13 puanda kaldı.

SÖRLOTH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'da zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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