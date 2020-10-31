31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Münih deplasmanda hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın golleri Münih adına Thomas Müller (13' p) ve Serge Gnarby (45')'den gelirken, Köln'ün tek golü 82'de Drexler'den geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Köln, 2 puanla 16. sırada yer aldı.

Bayern Münih gelecek hafta Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Köln ise Werder Bremen'e konuk olacak.

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