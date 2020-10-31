Köln 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 6. haftasında Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Köln ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın golleri Münih adına Thomas Müller (13' p) ve Serge Gnarby (45')'den gelirken, Köln'ün tek golü 82'de Drexler'den geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Köln, 2 puanla 16. sırada yer aldı.

Bayern Münih gelecek hafta Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Köln ise Werder Bremen'e konuk olacak.

DİĞER