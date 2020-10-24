25 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

RB Leipzig liderliği sevdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Bundesliga'nın 5. haftasında RB Leipzig ile kozlarını paylaştı. Arena'da oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 20 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Leipzig, Bundesliga'nın 4. haftasında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Yussuf Poulsen ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig puanını 10'a çıkarırken, Augsburg ekibi 7 puanda kaldı.

Borussia Dortmund da deplasmanda Hoffenheim'i 76. dakikada Marco Reus'un attığı golle 1-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip puanı 9'a çıkardı. Hoffemheim'in ise 6 puanı bulunuyor.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05'i 1-0, Stuttgart da deplasmanda 'i 2-0 mağlup etti. Freiburg- karşılaşması ise 1-1 beraber sonuçlandı.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Leipzig 0-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 1-1 Hertha Berlin
GOL | Leipzig 2-1 Hertha Berlin

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