24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

El Clasico'da kazanan R. Madrid oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Birinci 'nin () 7. haftasındaki dev maçta ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, deplasmanda Katalan ekibini 3-1 yendi. Dev maçın ardından Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu.

'nin 6. haftasında ile , El Classico maçında kozlarını paylaştı. 'da tarihte ilk kez seyircisiz oynanan müsabakada gülen taraf konuk ekip oldu. Zorlu müsabakayı Valverde, ve Modric'in golleriyle 3-1 kazananan Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golünü Anssumane Fati attı.

Bu sonuçla 6 hafta sonunda puanını 13'e yükselten Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu. Kötü gidişata bu maçta da dur diyemeyen Barcelona ise 7 puanla 10. sırada kaldı.

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