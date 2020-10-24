24 Ekim 2020, Cumartesi
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Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki dev maçta Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, deplasmanda Katalan ekibini 3-1 yendi. Dev maçın ardından Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu.
İspanya La Liga'nin 6. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Classico maçında kozlarını paylaştı. Nou Camp'da tarihte ilk kez seyircisiz oynanan müsabakada gülen taraf konuk ekip oldu. Zorlu müsabakayı Valverde, Sergio Ramos ve Modric'in golleriyle 3-1 kazananan Real Madrid 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golünü Anssumane Fati attı.
Bu sonuçla 6 hafta sonunda puanını 13'e yükselten Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu. Kötü gidişata bu maçta da dur diyemeyen Barcelona ise 7 puanla 10. sırada kaldı.
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