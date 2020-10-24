İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. İngiltere'nin iki köklü kulübü Manchester United ile Chelsea, Old Trafford'da kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Manchester United - Chelsea maçı ne zaman?" "Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta?" ve "Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester United - Chelsea maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Premier Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün en önemli maçında İngiltere'nin iki dev kulübü Manchester United ile Chelsea, Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan Kırmızı Şeytanlar, ilk 5 hafta sonunda 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Londra ekibi ise ilk 5 maçta topladığı 8 puanla 9. sırada bulunuyor.

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United ile Chelsea arasındaki dev karşılaşma 24 Ekim Cumartesi günü (bugün) TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Martin Atkinson yönetecek.

SAKAT VE CEZALILAR

Manchester United'da sakatlıkları süren Bailly ve Lingard ile kırmızı kart cezalısı Martial forma giyemeyecek. Chelsea'de ise sakatlığı süren Kepa Arrizabalaga sahadaki yerini alamayacak.

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Telles, Fernandes, Greenwood, Rashford

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kante, Jorginho, Mount, Pulusic, Havertz, Werner

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)

Manchester United, Eylül 1965'ten bu yana ilk kez Chelsea karşısında üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.

Manchester United deplasmanında çıktığı son yedi Premier Lig maçını kazanamayan Chelsea (4B 3M), Eylül 1920-Ocak 1957 arasındaki 16 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Manchester United, kulüp tarihinde sadece bir kez sezonun ilk üç iç saha maçını kaybetti ve o sezonu puan durumunun son sırasında tamamladı (1930/31).

Premier Lig'de geçen sezonun başından bu yana deplasman maçları en fazla gole sahne olan takım Chelsea (87). Maviler aynı zamanda bu süreçte kalesinde en fazla dış saha golü gören ekip konumunda (42).

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, ilk Premier Lig maçına çıktığından bu yana ligde en fazla gole katkı yapan oyuncu durumunda (18 maçta 11 gol & 9 asist)

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