14 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Radamel Falcao Kolombiya'yı uzatmalarda kurtardı! Şili 2-2 Kolombiya | MAÇ SONUCU

Falcao Kolombiya'yı uzatmalarda kurtardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Güney Amerika Elemeleri'nde Şili deplasmanına konuk olan , Galatasaraylı yıldız 'nun uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.

CONMEBOL Elemeleri'nde Şili ile , Nacional Julio Martinez Pradanos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında Jefferson Lerma'nın golüyle öne geçen konuk takım, 38. dakikada (p) ve 41. dakikada 'den gelen gollerle ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.

Zorlu mücadele son sözü söyleyen isimse 'ın yıldız golcüsü oldu. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 90+1. dakikasında kaydettiği golle takımını ipten aldı.

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