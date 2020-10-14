14 Ekim 2020, Çarşamba
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Radamel Falcao Kolombiya'yı uzatmalarda kurtardı! Şili 2-2 Kolombiya | MAÇ SONUCU
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili deplasmanına konuk olan Kolombiya, Galatasaraylı yıldız Radamel Falcao'nun uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı.
CONMEBOL 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile Kolombiya, Nacional Julio Martinez Pradanos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 7. dakikasında Jefferson Lerma'nın golüyle öne geçen konuk takım, 38. dakikada Arturo Vidal (p) ve 41. dakikada Alexis Sanchez'den gelen gollerle ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı.
Zorlu mücadele son sözü söyleyen isimse Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao oldu. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 90+1. dakikasında kaydettiği golle takımını ipten aldı.
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