Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Mainz 05 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi arama motorlarında maçın detayları araştırılırken, merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MAINZ 05 - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Bayer Leverkusen maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER