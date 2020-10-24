Elche 2-1 Valencia | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Elche sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Elche sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Valencia 7 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Elche ile Valencia karşı kaşıya geldi. Ev sahibi Elche, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp çıkışını sürdürdü.

Elche'ye üç puanı getiren golleri 19'da Josan ile 37'de Fidel Chaves kaydederken, Valencia'nın tek sayısı 74'te Toni Lato'dan geldi.

Yenilmezlik serisini 4 haftaya çıkaran ve 2 maçı da eksik olan Elche, bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltti.

Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden Valencia ise 7 hafta sonunda 7 puanda kaldı.

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