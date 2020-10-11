11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter'de bir corona virüsü vakası daha yaşandı! Ashley Young'ın testi pozitif çıktı

Inter'de corona virüsü vakası! Yıldız isim...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

İtalyan ekibi Inter'de corona virüsü şoku yaşanıyor. futbolcusu 'ın testinin pozitif çıktığı açıkladı. Son dakika transfer haberleri...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de corona virüsü şoku yaşanıyor... camiasında artan pozitif vakalara bir yenisi daha eklendi. İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre 'ın yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

yıldızın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Inter'de daha önce de Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini ve Radu'nun testleri de pozitif çıkmıştı. Kulüpte vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.

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