20 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Seri'de flaş gelişme! Fulham kadroya dahil etmedi

Seri'de flaş gelişme! Fulham...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

'ın uzun süredir gündeminde yer alan ama transferinde mutlu sona ulaşılamayan ismi Seri'nin kulübü Fulham oyuncuyu 25 kişilik kadroya dahil etmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Fulham'da kadro dışı kaldı.

ekibi bu sezon 'de forma giyecek 25 kişilik kadrosunu duyururken Fildişi Sahilli orta saha listede yer almadı.

Geçen sezon kiralık olarak forması giyen Seri, bu sezon Fulham formasıyla Lig Kupası'nda iki maça çıkmıştı.

Fulham'da liste dışı kalan Jean Michael Seri'nin adı yaz transfer döneminde bir kez daha Galatasaray'la anılıyordu.

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