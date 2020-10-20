20 Ekim 2020, Salı
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Seri'de flaş gelişme! Fulham kadroya dahil etmedi
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ama transferinde mutlu sona ulaşılamayan ismi Seri'nin kulübü Fulham oyuncuyu 25 kişilik kadroya dahil etmediğini açıkladı. İşte detaylar...
Fulham'da Jean Michael Seri kadro dışı kaldı.
Londra ekibi bu sezon Premier Lig'de forma giyecek 25 kişilik kadrosunu duyururken Fildişi Sahilli orta saha listede yer almadı.
Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Seri, bu sezon Fulham formasıyla Lig Kupası'nda iki maça çıkmıştı.
Fulham'da liste dışı kalan Jean Michael Seri'nin adı yaz transfer döneminde bir kez daha Galatasaray'la anılıyordu.
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