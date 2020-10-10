Adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan ancak Fransız takımı Bordeaux'a transfer olan Hatem Ben Arfa'nın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bir süredir boşta olan ve geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'ya imza atan Hatem Ben Arfa, yeni tip corona virüsüne yakalandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Hatem Ben Arfa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilirken, tecrübeli ismin bulaştırıcı olmadığı için antrenmanlara çıkmasında herhangi bir sakınca olmadığı kaydedildi.

Ben Arfa'nın adı transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.

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