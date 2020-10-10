10 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hatem Ben Arfa'nın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Yıldız isim şokta! Yeni takımında...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan ancak Fransız takımı Bordeaux'a transfer olan 'nın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Bir süredir boşta olan ve geçtiğimiz günlerde Fransız ekibi Bordeaux'ya imza atan , yeni tip corona virüsüne yakalandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Hatem Ben Arfa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edilirken, tecrübeli ismin bulaştırıcı olmadığı için antrenmanlara çıkmasında herhangi bir sakınca olmadığı kaydedildi.

Ben Arfa'nın adı transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.

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