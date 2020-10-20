20 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Harry Kewell'a corona virüsü şoku!

Harry Kewell'a corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Futbolculuk kariyerinde ülkemizde forması giyen 'nın efsane ismi 'ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İngiltere League Two takımlarından Oldham Athletic'de teknik direktör 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

İngiliz ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kewell, kendini iyi hissetmediğini söyledi ve 10 gün boyunca karantina altında kalmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ

2008-2011 yıllarında 'da top koşturan Harry Kewell, mütevazı tavırlarıyla ve oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

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