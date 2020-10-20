20 Ekim 2020, Salı
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2008-2011 yıllarında Galatasaray'da top koşturan Harry Kewell, mütevazı tavırlarıyla ve oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
Harry Kewell'a corona virüsü şoku!
Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Galatasaray forması giyen Avustralya'nın efsane ismi Harry Kewell'ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.
İngiltere League Two takımlarından Oldham Athletic'de teknik direktör Harry Kewell'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.
İngiliz ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kewell, kendini iyi hissetmediğini söyledi ve 10 gün boyunca karantina altında kalmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ
2008-2011 yıllarında Galatasaray'da top koşturan Harry Kewell, mütevazı tavırlarıyla ve oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
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