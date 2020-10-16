16 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Pablo Zabaleta futbolu bıraktı!

Arjantinli yıldız futbolu bıraktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.10.2020

Kariyerini İngiltere ekiplerinden West Ham United'da sürdüren Pablo Zabaleta, aktif kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

West Ham United ile sözleşmesi haziranda sona eren Pablo Zabaleta, futbolu bıraktı.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbola ülkesinin San Lorenzo takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği Manchester City ile 2 kez şampiyonluğu yaşadı.

Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.

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