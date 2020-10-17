Ligue 1: Nimes 0-4 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Nimes sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi Paris ekibi 4-0'lık net bir skorla kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Nimes evinde Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Misafir takıma galibiyeti getiren golleri 32. ve 83 dakikadalarda Kylian Mbappe, 77. dakikada Florenzi ve 88'de Sarabia kaydetti. Ev sahibinde Landre 12. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte PSG 7 hafta sonunda topladığı 15 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Nimes ise 8 puanda kaldı.

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