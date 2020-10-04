04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Milan 3-0 Spezia | MAÇ SONUCU

Milan 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

İtalya Serie A'nın 3. haftasında 'nun formasını giydiği , 'yı konuk etti. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 3-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 57. ve 78. dakikalarda Leao ve 76'da Hernandez attı. Temsilcimiz , mücadelenin 46. dakikasında oyuna girerken 1 asistlik performans gösterdi.

Bu sonuçla birlikte Milan 9 puana yükselirken, Spezia ise 3 puanda kaldı.

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