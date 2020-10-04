04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, , Juan Cuadrado, Dejan Kulusevski, Arthur, Weston McKennie, , Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, , Hirving Lozano, Victor Osimhen, Matteo Politano

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