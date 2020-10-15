15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa Miha Zajc'ın corona virüsü testinin negatif olduğunu açıkladı

Miha Zajc'tan sevindirici haber geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

'nin eski futbolcusu 'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Serie A ekiplerinden Genoa Zajc'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

'den kiralık olarak Genoa'ya giden 'ın corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Son yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun testi pozitfe döndü. Serie A ekibi Genoa sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile son durumu duyurdu.
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