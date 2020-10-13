13 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den Azerbaycan mesajı! "Tek millet iki devlet"

Mesut Özil'den Azerbaycan mesajı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı geldi. 31 yaşındaki oyuncu 'ün "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözünü yazarak, "Tek millet, iki devlet" notuyla bir yazı paylaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

'ün, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşıma "Tek devlet, iki millet" notunu düşen Özil, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti."

İŞTE O PAYLAŞIM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
Rivaldo'dan yıllar sonra gelen itiraf! O güne kadar... Rivaldo'dan yıllar sonra gelen itiraf! "O güne kadar..."
Ünlü teknik adamdan Guardiola'ya flaş sözler! Messi olmadan... Ünlü teknik adamdan Guardiola'ya flaş sözler! "Messi olmadan..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör