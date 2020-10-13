Mesut Özil'den Azerbaycan mesajı! "Tek millet iki devlet"
Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek mesajı geldi. 31 yaşındaki oyuncu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözünü yazarak, "Tek millet, iki devlet" notuyla bir yazı paylaştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşıma "Tek devlet, iki millet" notunu düşen Özil, şu ifadelere yer verdi:
"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti."
İŞTE O PAYLAŞIM
'Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir' M.Kemal Atatürk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 13, 2020
Tek millet, İki devlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/dUDm9lfoik
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