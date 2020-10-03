03 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Sassuolo 4-1 Crotone | MAÇ SONUCU

Kaan ve Mert'li Sassuolo evinde galip
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

İtalya Serie A'nın 3. haftasında ve 'ın formasını giydiği , sahasında 'yi Caputo (2), Berardi ve Locatelli'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Serie A'nın 3. haftasında , sahasında ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Sassuolo'nun gollerini 19. dakikada Domenico Berardi, 58 ve 85. dakikalarda Francesco Caputo ve 90+3. dakikada Manuel Locatelli kaydederken, deplasman takımının tek golü ise 49. dakikada penaltıdan Simmy'den geldi.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolculardan 11 başlarken, ise sonradan oyuna dahil oldu. Kaan 34. dakikada Vlad Chiriches'ın yerine oyuna girdi. Mert ise 53. dakikada yerini Giorgos Kiriakopoulos'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 7'ye çıkarken, Crotone ise henüz puanla tanışamadı.

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