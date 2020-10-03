Serie A: Sassuolo 4-1 Crotone | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo, sahasında Crotone'yi Caputo (2), Berardi ve Locatelli'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Serie A'nın 3. haftasında Sassuolo, sahasında Crotone ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Sassuolo'nun gollerini 19. dakikada Domenico Berardi, 58 ve 85. dakikalarda Francesco Caputo ve 90+3. dakikada Manuel Locatelli kaydederken, deplasman takımının tek golü ise 49. dakikada penaltıdan Simmy'den geldi.
Sassuolo'da forma giyen milli futbolculardan Mert Müldür 11 başlarken, Kaan Ayhan ise sonradan oyuna dahil oldu. Kaan 34. dakikada Vlad Chiriches'ın yerine oyuna girdi. Mert ise 53. dakikada yerini Giorgos Kiriakopoulos'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 7'ye çıkarken, Crotone ise henüz puanla tanışamadı.
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