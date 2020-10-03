Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı 3 Ekim cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak mücadelenin TV yayını bulunmamaktadır.

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